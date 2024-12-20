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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Lenovo представит на CES 2025 ноутбук ThinkBook Plus с разворачивающимся дисплеем
Это якобы должно помочь с мультизадачностью.

Известный инсайдер Эван Бласс сообщил, что компания Lenovo готовится представить на выставке CES 2025 ноутбук ThinkBook Plus с разворачивающимся дисплеем. Концепция такого устройства была впервые показана еще в 2023 году. Бласс, имеющий репутацию надежного источника утечек (например, он сообщил о Legion Go за четыре недели до официального анонса), практически не оставляет сомнений в достоверности информации.

Новый ThinkBook Plus ориентирован на многозадачность. Судя по опубликованным скриншотам, разворачивающийся дисплей позволяет разделить экран на две независимые рабочие области. Lenovo продемонстрировала возможность одновременного просмотра презентаций и участия в видеоконференциях.

В сложенном состоянии ноутбук выглядит как обычный лэптоп, за исключением отсутствия нижней рамки, из-под которой разворачивается дополнительная часть экрана. Дизайн клавиатуры напоминает другие модели Lenovo. Крышка ноутбука достаточно высокая, чтобы вместить два дисплея. Очевидно, что для обеспечения баланса основание устройства должно быть утяжеленным.

Технические характеристики ноутбука, включая параметры дисплея, пока не раскрываются. Напомним, что в этом году компании Acemagic и GPD представили свои концепции многоэкранных ноутбуков с физически отдельными дополнительными дисплеями. Подход Lenovo, использующий один разворачивающийся дисплей, отличается от них своей оригинальностью.

#lenovo #ces 2025 #lenovo thinkbook plus
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