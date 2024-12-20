Про ценники можно только догадываться.

Российский ритейлер сообщил о скором начале поставок новых игровых ноутбуков ASUS ROG. Ожидается, что они поступят в продажу весной 2025 года. Ноутбуки будут оснащены видеокартами NVIDIA RTX 50-й серии и процессорами Intel Arrow Lake-HX и H, а также AMD Strix Halo. Таким образом, ASUS предложит пользователям одну из самых разнообразных линеек игровых ноутбуков.

В опубликованных описаниях моделей видеокарты пока обозначены внутренними кодовыми именами NVIDIA: GN22 (Blackwell) с идентификаторами SKU — X11, X9, X7, X6, X4 и X2. Предполагается, что это RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 и 5050 Laptop GPU соответственно.

Флагманская модель ROG Strix G835 получит процессор Core Ultra 9 275HX, 64 ГБ памяти DDR5 и топовую видеокарту RTX 5090 Laptop. Кроме того, ноутбук будет оснащён 18-дюймовым дисплеем QXGA с пиковой яркостью 1200 нит.

Для модели ROG Zephyrus GU605 предусмотрены процессор Core Ultra 9 285H, 64 ГБ памяти LPDDR5X и 16-дюймовый OLED-дисплей QXGA. На выбор будут доступны видеокарты RTX 5090, 5080 и 5070 Ti.

Трансформер ROG Flow – планшет со съёмной клавиатурой – получит обновление в виде процессора AMD Ryzen AI MAX+ 395 на архитектуре Strix Halo и 13,4-дюймового дисплея.

Более подробную информацию о всей линейке новых ноутбуков ASUS ROG c видеокартами RTX 50-й серии можно найти в таблице, составленной пользователем Huang514613 на основе утечек из розничных сетей.