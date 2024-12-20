Тут уже Radeon RX 8000 на подходе.

Видеокарта Radeon RX 7900 GRE, просуществовавшая на рынке около года и имевшая ограниченный тираж, должна быть снята с производства. По данным издания Tweakers, доступность RX 7900 GRE в Европейском регионе крайне низка. Представлена лишь одна модель от ASUS, причем компания заявила об ограниченном количестве и возможном отсутствии новых поставок от AMD.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, включая Северную Америку. Крупнейшие онлайн-магазины, такие как Amazon, Newegg, Walmart и Best Buy, не предлагают новые видеокарты Radeon RX 7900 GRE по рекомендованной цене. Встречающиеся предложения превышают 1000 долларов или касаются уже распакованных товаров.

AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) первоначально была выпущена для китайского рынка в 2023 году, а в начале 2024 года появилась в других странах. По производительности она занимает место между Radeon RX 7800 XT и RX 7900 XT, карта оснащена уменьшенным графическим процессором Navi 31 с шиной памяти 256 бит (вместо 320 бит у RX 7900 XT). По производительности RX 7900 GRE была ближе к Radeon RX 7800 XT и конкурировала с GeForce RTX 4070. Видеокарта имела 16 ГБ памяти GDDR6, 5120 шейдерных процессоров и мощность 260 Вт.

AMD готовится к выпуску видеокарт серии Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Презентация ожидается на выставке CES 2025. Несмотря на то, что жизненный цикл других видеокарт серии Radeon RX 7000 также подходит к концу, RX 7900 GRE, по всей видимости, будет снята с производства первой, даже раньше, чем некоторые модели RX 6000. При этом AMD продолжит предоставлять гарантийное и программное обеспечение для RX 7900 GRE.