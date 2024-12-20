Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD может снять с производства видеокарту Radeon RX 7900 GRE в ближайшее время
Тут уже Radeon RX 8000 на подходе.

Видеокарта Radeon RX 7900 GRE, просуществовавшая на рынке около года и имевшая ограниченный тираж, должна быть снята с производства. По данным издания Tweakers, доступность RX 7900 GRE в Европейском регионе крайне низка. Представлена лишь одна модель от ASUS, причем компания заявила об ограниченном количестве и возможном отсутствии новых поставок от AMD.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, включая Северную Америку. Крупнейшие онлайн-магазины, такие как Amazon, Newegg, Walmart и Best Buy, не предлагают новые видеокарты Radeon RX 7900 GRE по рекомендованной цене. Встречающиеся предложения превышают 1000 долларов или касаются уже распакованных товаров.

AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) первоначально была выпущена для китайского рынка в 2023 году, а в начале 2024 года появилась в других странах. По производительности она занимает место между Radeon RX 7800 XT и RX 7900 XT, карта оснащена уменьшенным графическим процессором Navi 31 с шиной памяти 256 бит (вместо 320 бит у RX 7900 XT). По производительности RX 7900 GRE была ближе к Radeon RX 7800 XT и конкурировала с GeForce RTX 4070. Видеокарта имела 16 ГБ памяти GDDR6, 5120 шейдерных процессоров и мощность 260 Вт.

AMD готовится к выпуску видеокарт серии Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Презентация ожидается на выставке CES 2025. Несмотря на то, что жизненный цикл других видеокарт серии Radeon RX 7000 также подходит к концу, RX 7900 GRE, по всей видимости, будет снята с производства первой, даже раньше, чем некоторые модели RX 6000. При этом AMD продолжит предоставлять гарантийное и программное обеспечение для RX 7900 GRE.

#amd #видеокарты #radeon rx 7900 gre
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
121
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
6
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
36
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
7
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
3
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
3

Сейчас обсуждают

Alex PAW
17:40
было... причем было у Асус и глюк был именно в биосе, а не процессоре, там при выходе из спящего режима проц не стартовал и мать вместо перезапуска питания начинала его тупо задирать раз за разом... т...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Михаил Авраменко
17:38
Была до недавнего времени, но стараниями Большого Брата стремительно скатывается в этом плане.
NASA успешно завершила первый этап испытаний лунных транспортных средств в рамках программы Artemis
Alex PAW
17:37
увы, но 2600К давно не тянет... сижу на 5600X - между ними разница уж как то слишком большая получилась
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Владимир Свечников
17:26
Call of Duty Black Ops 6 уже три месяца лидирует по продажам США. Явный провал. https://www.gamesindustry.biz/ea-sports-college-football-is-now-the-us-best-selling-sports-game-of-all-time-us-monthly...
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
tolya21
17:23
Как только люди не оправдывают своё нищебродство и желание урвать чужой труд бесплатно.
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
Василий Алексеев
17:22
Шестьдесят лет одно и то же пишут.😁
Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
Overseer man
17:18
А я то думал это снимки Сникерса, а они все со своим Марсом. Хватит уже, пора лететь на Сникерс.
Марсианский орбитальный аппарат сделал прощальный снимок засыпанного пылью модуля InSight
BruteForce
17:18
Потому что у них в США прецедентная система судебных решений, когда вынесенный когда-то вердикт по делу становится чуть ли не обязательным к дальнейшему копированию по аналогичным делам. Т.е. дятел в ...
В Intel PresentMon 2.3 добавили поддержку технологий генерации кадров Intel и AMD, новые метрики
Overseer man
17:16
+
Nvidia представит серию видеокарт GeForce RTX 50 с поддержкой технологии нейронного рендеринга
Overseer man
17:16
Развод лошков на далары. - Купите нашу видеокарту, вам поможет Искусственный интеллект шизофреников. - А когда поможет? - Ну в ближайшем будущем, очень скоро поможет. Только купите.
Nvidia представит серию видеокарт GeForce RTX 50 с поддержкой технологии нейронного рендеринга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем