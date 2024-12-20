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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Два древнейших компьютера Commodore 64 до сих пор используются в качестве кассовых аппаратов в американской пекарне Hilligross Bakery
Вот как нужно «считать каждую копейку».

В американском штате Индиана обнаружены два компьютера Commodore 64, которые уже 42 года используются в качестве кассовых аппаратов в пекарне Hilligross Bakery, расположенной в городе Браунсбург, штат Индиана. Вы теперь сами можете сделать выводы насчёт долговечности старой техники или порассуждать о так называемой «ошибке выжившего».

Фотографии Commodore 64, выполняющих функции касс, были опубликованы в социальной сети X пользователем Tony Lyon. Хотя снимки были сделаны в 2010 году, наличие этих компьютеров в пекарне подтверждается другой фотографией, датированной 2021 годом. Использование такого устаревшего оборудования, по всей видимости, не сказывается на работе заведения и обслуживании клиентов, что подтверждается высокими рейтингами на соответствующих площадках.

Commodore 64, выпущенный 42 года назад по цене 595 долларов, до сих пор считается одним их самых продаваемых компьютеров в истории. По оценкам экспертов, всего было реализовано от 10 до 17 миллионов устройств. Компьютер оснащён процессором с частотой 1 МГц и 64 КБ оперативной памяти, что, осмелимся предположить, и послужило основой для его названия.

#персональные компьютеры #commodore 64
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