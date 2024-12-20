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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
А ещё они хорошо тянут в гору с нагрузкой, как отмечают водители.

Когда в 2017 году компания Tesla представила электрический магистральный тягач Semi, предполагалось, что его серийное производство начнётся в 2020 году. На деле первые экземпляры собираемых мелкими сериями машин начали поступать крупнейшему клиенту Tesla в лице компании Pepsico в декабре 2022 года. Полноценное производство грузовиков на строящемся предприятии в Неваде Tesla развернёт уже в следующем году, но пока это не мешает ей планомерно расширять перечень клиентов, которые их уже получают. Транспортная компания Saia со 100-летней историей, как отмечает Electrek, успела опробовать грузовики Semi на маршрутах различной протяжённости, и смогла экспериментальным путём подтвердить заявленный Tesla уровень расхода электроэнергии.

Источник изображения: Electrek

Грузовик с полуприцепом полной массой около 32 тонн расходует 1,73 кВт‧ч электроэнергии на одну милю пути. По сути, в пересчёте на 100 км пути расход электроэнергии составляет около 108 кВт‧ч. Подобный показатель подтверждается и опытом эксплуатации таких машин компанией Pepsico. При этом сама Tesla утверждает, что имеется возможность дальнейшей оптимизации, и расход электроэнергии грузовиками Semi можно снизить до 1,6 кВт‧ч на одну милю.

#tesla #tesla semi #электрические грузовики
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