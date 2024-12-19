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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Rapidus приступила к монтажу EUV-оборудования для производства 2-нм чипов
Оно прибывает на остров Хоккайдо по воздуху.

Растратив былое превосходство в сфере производства полупроводниковых компонентов, на которое даже ссылались в своё время создатели трилогии «Назад в будущее», Япония сейчас судорожно пытается наверстать упущенное. Сосредоточением этих усилий считается инициатива молодой компании Rapidus по организации на территории острова Хоккайдо к 2027 году серийного выпуска 2-нм продукции. Ссылающийся на информацию японских изданий ресурс DigiTimes утверждает, что на острове Хоккайдо Rapidus уже начала монтаж EUV-оборудования, которое пригодится ей к апрелю 2025 года при производстве прототипов первых 2-нм чипов.

Источник изображения: Rapidus

Компания Rapidus, как отмечается, отчиталась о получении элементов первой литографической системы ASML Twinscan NXE:3800E, которая будет использоваться для выпуска 2-нм чипов и позволяет работать с так называемой EUV-литографией. На этой неделе состоялась торжественная церемония, посвящённая этому событию. Оборудование такого класса поставляется в Японию по частям на грузовых самолётах, в сборе одна система весит 71 тонну и имеет высоту 3,4 метра. Всего Rapidus рассчитывает получить несколько таких машин до конца текущего года. К апрелю следующего они будут установлены, чтобы начать опытное производство 2-нм чипов. Серийное будет развёрнуто только в 2027 году.

#литографическое производство #япония #asml #euv #rapidus #2-нм полупроводники
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