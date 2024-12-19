Оно сможет обеспечивать до 20% мировой потребности.

Президент Индонезии Прабово Субианто (Prabowo Subianto), как отмечает Bloomberg, предоставил правительству страны право снять запрет на импорт iPhone 16, поскольку компания Apple согласилась пойти на уступки и прислушаться к требованиям местных властей увеличить инвестиции в локальную экономику этой азиатской страны с 278 млн населения, более половины которого не достигло возраста 44 лет.

Источник изображения: Apple

Apple готова в общей сложности вложить в Индонезию $1 млрд, включая расходы на строительство двух предприятий и организацию подготовки специалистов по разработке программного обеспечения. Одно из предприятий, которое расположится в зоне свободной торговли на острове Батам недалеко от побережья Сингапура, позволит наладить выпуск беспроводных меток AirTag, и со временем станет обеспечивать до 20% потребностей мирового рынка в этом виде продукции. Работой на предприятии будут обеспечены около 1000 человек на первом этапе, в дальнейшем их количество увеличится.

Второе предприятие Apple в Индонезии должно расположиться в Бандунге на острове Ява, оно будет выпускать различные аксессуары. Кроме того, Apple на постоянной основе должна будет финансировать работу академий на территории страны, которые будут заниматься подготовкой специалистов в технической сфере, включая разработку ПО. Импорт iPhone 16 в Индонезию запрещён с ноября, поскольку власти упрекают Apple в нарушении требований к импортёрам по степени локализации продукции.