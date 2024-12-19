Попытка заручиться поддержкой Baidu сорвалась.

По информации Reuters, не добившись значимых успехов в переговорах с Baidu по поводу использования чат-бота Ernie на iPhone в Китае, компания Apple решила начать переговоры с Tencent и ByteDance. Цель этих переговоров всё та же — необходимо, чтобы у Apple появился в Китае партнёр, имеющий разрешение властей на использование систем искусственного интеллекта. Зарубежные сервисы в Китае официально не работают, поэтому крупные игроки китайского рынка разрабатывают свои системы ИИ.

Источник изображения: Apple

Конкурирующая Huawei занимается созданием собственных систем искусственного интеллекта, и она уже является лидером местного рынка смартфонов. Apple во втором квартале впервые в истории покинула пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, но по итогам третьего квартала смогла вернуться в неё. В любом случае, объёмы продаж iPhone по итогам периода сократились на 0,3% в годовом сравнении, тогда как у Huawei они выросли на 42%.