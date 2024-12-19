Поэтому сочла сделку оправданной.

Как поясняет Reuters, в ходе продолжающихся слушаний по делу Arm против Qualcomm действующий генеральный директор последней Криштиано Амон (Cristiano Amon) дал показания в суде, из которых становятся ясны мотивы покупки стартапа Nuvia в 2021 году. Примечательно, что потратив на эти цели $1,4 млрд, Qualcomm рассчитывала в дальнейшем экономить по такой же сумме ежегодно на лицензионных отчислениях в адрес Arm.

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Опыт и разработки Nuvia, основанной выходцем из Apple, пригодились Qualcomm при создании процессоров Snapdragon X для сегмента ПК, хотя изначально стартап ориентировался на создание серверных процессоров. В прошлом десятилетии Qualcomm прекратила разрабатывать собственные вычислительные ядра и полагалась с тех пор преимущественно на готовые решения с архитектурой Arm. В сегменте смартфонов ей было нечего противопоставить процессорам Apple, одновременно Qualcomm решила выйти на рынок ПК, а потому предпочла купить готовую компанию Nuvia с доступом к лицензиям Arm.

Напомним, что Arm считает неправомерным использование компанией Qualcomm разработок Nuvia и требует его прекратить. Сокращение собственной выручки в результате действий Qualcomm представители Arm оценивают в $50 млн в год. Дело в том, что Qualcomm в своих оценках по поводу экономии $1,4 млрд исходила из сценария, в котором она получит существенный охват рынка ПК с пропорциональной потребностью в лицензионных отчислениях. Arm считает, что Qualcomm изначально следовало бы после покупки Nuvia заключить с ней отдельное лицензионное соглашение, а теперь и вовсе настаивает на прекращении выпуска и продажи процессоров Qualcomm, использующих разработки этого стартапа. Лицензия Nuvia была отозвана компанией Arm и более не является действительной.