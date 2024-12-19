И пренебрежении своими должностными обязанностями.

Корпорация Intel в её нынешнем положении способна разочаровывать многих инвесторов, но не все готовы подавать на неё в суд. Тем не менее, как сообщает The Register, группа акционеров решила объединиться для подачи судебного иска, в котором руководство Intel обвиняется в нарушении должностных обязанностей, расточительном отношении к корпоративным активам и незаконном обогащении.

Источник изображения: Micron Technology

Ответчиками по делу должны выступить как действующий финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), так и бывший генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а также некоторые члены совета директоров. Акционеры упрекают их в том, что на фоне ухудшения финансового положения компании, вызванного ошибками в управлении ею, руководители продолжали получать непропорциональное результатам своей деятельности денежное вознаграждение. Гелсингер, например, за три года своего пребывания на посту генерального директора получил более $207 млн.

При этом переход к раскрытию финансовых результатов деятельности производственного подразделения Intel весной 2024 года показал, что в 2023 году Intel Foundry Services (IFS) выручила $18,9 млрд, но понесла операционные убытки в размере $7 млрд. По итогам второго квартала текущего года операционные убытки IFS достигли $2,89 млрд, увеличившись по сравнению с прошлогодними $1,87 млрд. Сокращение персонала и прекращение выплаты дивидендов усугубили ситуацию, а потому акционеры решили подать на руководство Intel в суд. При этом они требуют направить все потенциально взыскиваемые суммы возмещения на нужды самой компании, не преследуя персональной выгоды. Хотя, конечно, представляющим их интересы в суде адвокатам удастся заработать.