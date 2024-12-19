Помимо серверного сегмента, особо похвастать было нечем.

Квартальный отчёт Micron Technology, как отмечает Bloomberg, разочаровал инвесторов прогнозом по размеру выручки на текущий квартал, который в календаре компании является вторым в 2025 фискальном году. Если аналитики предрекали получение компанией $8,99 млрд в текущем квартале, то руководство огласило диапазон от $7,7 до $8,1 млрд в качестве ожидаемого размера выручки в текущем квартале.

Источник изображения: Micron Technology

В прошедшем квартале ожидания инвесторов по выручке Micron смогла оправдать, получив выручку в размере $8,71 млрд, что соответствует росту на 84% в годовом сравнении. Серверный сегмент в свете бума систем искусственного интеллекта демонстрирует неплохую динамику: выручка Micron на этом направлении выросла на 400%, она теперь формирует половину совокупной, но всё равно не может в полной мере компенсировать падения спроса на память в потребительском сегменте.

Мобильное направление в отдельности продемонстрировало последовательное снижение выручки на 19%, и нормализации ситуации со складскими запасами на рынке смартфонов и ПК руководство компании ожидает только к весне следующего года. По итогам всего 2025 года рынок ПК от силы вырастет на 5%, причём основной рост придётся на второе полугодие. Пользователи ПК не спешат обновлять свои системы, как считают в Micron. Капитальные затраты на текущий фискальный год, который завершится осенью следующего календарного, Micron рассчитывает удержать в пределах $14 млрд. Именно столько компания готова потратить на закупку нового оборудования и строительство предприятий. Именно разумный подход к наращиванию мощностей, по мнению руководства Micron, позволяет основным участникам рынка памяти в дальнейшем избежать сильного колебания цен.