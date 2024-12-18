Китай считает это попыткой «подавить китайские компании», сама TP-Link открыта к диалогу с правительством США.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), министерства торговли, обороны и юстиции США расследуют деятельность китайской компании TP-Link, производителя сетевого оборудования. Власти обеспокоены возможными уязвимостями в роутерах TP-Link, которые, как сообщается, поставляются пользователям без устранения потенциальных проблем безопасности. В связи с этим рассматривается запрет на продажу роутеров TP-Link в США.

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что расследование — это попытка «подавить китайские компании» под предлогом заботы о безопасности. В TP-Link утверждают, что их практики безопасности «полностью соответствуют отраслевым стандартам», и выразили готовность к диалогу с правительством США. Компания не согласна с данными WSJ о своей 65-процентной доле на американском рынке роутеров, хотя и признаёт рост своего присутствия. Издание отмечает, что Тайвань уже ввёл частичный запрет на роутеры TP-Link, а Индия ранее выпускала предупреждения об их безопасности.

Расследование не стало неожиданностью: некоторые американские законодатели ранее призывали министерство торговли проверить TP-Link. В августе комитет палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем направил письмо министру торговли Джине Раймондо, в котором утверждалось, что устройства TP-Link «уязвимы для взлома и сбора данных КПК» (Коммунистической партией Китая).

Конгрессмены Джон Муленаар и Раджа Кришнамурти напомнили, что в прошлом году кибер-подразделения КНР использовали роутеры TP-Link для атаки на правительственных чиновников в Европе.