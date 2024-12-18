Ну, вы поняли. Как рейтрейсинг и PhysX для карточек прошлых поколений.

Партнёр Nvidia, компания Inno3D, приоткрыл завесу тайны над новыми технологиями на базе искусственного интеллекта, которые будут представлены на выставке CES 2025 в январе. Именно там ожидается анонс видеокарт GeForce RTX 5000. В пресс-релизе Inno3D упоминается «нейрорендеринг» (Neural Rendering) – технология, потенциально способная произвести революцию в обработке и отображении графики.

Nvidia уже заявляла о своих амбициях по интеграции AI и машинного обучения в графику видеоигр с помощью DLSS. В прошлом году компания предполагала, что в будущем нейросети смогут полностью отвечать за рендеринг игровых миров. Также обсуждалась возможность использования DLSS для генерации текстур, объектов и NPC с помощью ИИ. Пока неясно, реализует ли нейрорендеринг какие-либо из этих задач.

Традиционно каждое новое поколение видеокарт Nvidia и обновления DLSS приносят новые функции рендеринга с использованием ИИ. RTX 5000 не станет исключением. Нейрорендеринг, вероятно, станет следующим этапом развития инструментария DLSS после суперразрешения, генерации кадров и реконструкции лучей. Inno3D не раскрывает подробностей, ограничиваясь лишь общим описанием технологии как революционной.

Помимо нейрорендеринга, Inno3D планирует продемонстрировать на CES и другие усовершенствования для игр и создания контента. Среди них – повышение энергоэффективности за счёт динамической регулировки энергопотребления и температуры с помощью AI, а также улучшения для DLSS Video Super Resolution и других задач генеративного ИИ.