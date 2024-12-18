От Тайваня защищаться лучше хором, как решили японские автопроизводители.

Агентству Nikkei удалось выразить собственную точку зрения на происхождение слухов о возможности объединения Honda и Nissan под крышей одного холдинга. Как утверждается, Nissan Motor тем самым попытается избежать поглощения тайваньским контрактным производителем электроники Foxconn, который уже не первый год демонстрирует амбиции в сфере контрактного производства электромобилей.

Источник изображения: Foxconn

Захватить до 40% мирового рынка электромобилей Foxconn без поглощений не сможет, а потому было решено начать их с компании Nissan, в которой ранее работал глава подразделения Foxconn по стратегии в сфере электромобилей Дзюн Сэки (Jun Seki). Тем самым, не очень открытые к разделению капитала с иностранными компаниями японские производители пытаются укрупниться и помочь друг другу. Впрочем, это лишь гипотеза, опровергнуть или подтвердить которую удастся только при определённом ходе событий в ближайшем будущем.