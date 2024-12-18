Слишком уж много их производится и они дешевле американских.

Правительство США, возглавляемое Джозефом Байденом (Joseph Biden), по данным The New York Times, рассчитывает за оставшееся до момента сложения своих полномочий время рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении Китая, которые касались бы сферы производства чипов по зрелым технологиям. Исторически санкции США в отношении Китая сосредотачивались на передовой литографии, но они подстегнули бурное развитие производства чипов на территории КНР по старым техпроцессам.

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Американские власти теперь обеспокоены тем, что Китай может получить преимущество в сфере производства базовой микроэлектроники и ущемлять интересы американских производителей. В качестве возможных мер влияния на китайские поставки такой продукции рассматриваются запрет на её импорт в США, либо повышение пошлин как на сами чипы, так и на содержащие их изделия. Поскольку Дональд Трамп (Donald Trump) считает пошлины одним из действенных мер регулирования в сфере международной торговли, политические решения своего предшественника он может сохранить в силе после возвращения в Белый дом во второй половине января.