Рискует не только NVIDIA.

Как известно, сейчас китайские антимонопольные органы вернулись к рассмотрению условий сделки NVIDIA по покупке израильской компании Mellanox, хотя она была закрыта в 2020 году и в тот момент получила их одобрение. Законодательство КНР позволяет регуляторам пересматривать итоги сделок некоторое время спустя, если будет доказано, что стороны не выполняют те обязательства, которые взяли на себя при согласовании сделки. Как отмечает The Information, китайские чиновники готовы после дела NVIDIA заняться и другими сделками с участием американских компаний, включая ещё не состоявшиеся.

Источник изображения: Synopsys

Например, разработчику программного обеспечения для проектирования микроэлектроники Synopsys удалось 6 декабря подать в Китае заявку на согласование сделки по покупке активов Ansys, но тремя днями позднее он получил уведомление о задержке рассмотрения документов из-за недостаточной полноты содержащейся в них информации. Используя подобный рычаг давления на американский бизнес, китайские власти могут попытаться влиять на политику США в целом.