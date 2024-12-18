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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC опровергла слухи о намерениях построить в США предприятие по выпуску чипов
Она настроена на сотрудничество с Intel.

Из комментариев представителей TSMC мы уже знаем, что выпускать чипы на территории США до сих пор считалось более дорогим удовольствием, чем работа на Тайване, но разницу в какой-то мере могли бы компенсировать субсидии со стороны государства. Как сообщает Central News Agency, второму по величине производителю чипов на Тайване, компании UMC, пришлось опровергать слухи о своих намерениях построить предприятие на территории США.

Источник изображения: UMC

Слухи появились на фоне визита американского дипломата Раймонда Грина (Raymond Greene) в штаб-квартиру UMC. Представителям тайваньской компании пришлось заявить, что визит носил рабочий характер и никак не связан с вероятными переговорами о строительстве предприятия в США. При этом Intel нацелена на сотрудничество с UMC, чтобы помочь последней освоить 12-нм техпроцесс. Впрочем, выпуск чипов для клиентов UMC компания Intel готова наладить на своих предприятиях в Аризоне в 2027 году. Это в какой-то мере позволяет обойтись без строительства собственных предприятий UMC в США.

#сша #полупроводники #тайвань #umc
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