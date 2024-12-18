Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американский суд снял с китайской AMEC санкции Пентагона
Оказывается, так можно было!

Как напоминает Bloomberg, в январе уходящего года китайский производитель оборудования для выпуска чипов AMEC обнаружил себя в санкционном списке Пентагона, что было синонимично запрету американским компаниям на ведение бизнеса с этим производителем. К августу AMEC решила обжаловать данные действия Министерства обороны США в суде, и недавно добилась удовлетворения своего иска.

Источник изображения: AMEC

Теперь Пентагон вынужден исключить AMEC из своего «чёрного списка», в который включает китайские компании, имеющие доступ к американским технологиям и подозреваемые в сотрудничестве с китайской оборонной промышленностью. К слову, в этом списке находится и китайский производитель беспилотных летательных аппаратов DJI, который к октябрю вдохновился примером AMEC и тоже подал иск в США. Впрочем, производителю квадрокоптеров будет гораздо сложнее доказать свою непричастность к развитию китайской военной отрасли, поэтому не факт, что DJI также добьётся желаемого для себя исхода судебного спора.

#санкции #китайские производители #пентагон #судебное разбирательство #dji #amec
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
125
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
73
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
12
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
4
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
14
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
1

Сейчас обсуждают

Дима Черкаска
11:31
Зато блин у зелёных все отлично с замедлением производительности видеокарт с новым приложением Nvidia App
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Сергей Мостов
11:30
Бред галактический!
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Дима Черкаска
11:28
Автор застрял в прошлом , лет 10 назад. Такой херни про драйвера я давно не слышал
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
AntiChimbal
11:24
Ммммм, некрофилией пахнет)
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Mr Vavavalka
11:18
Консольщики стали первыми кто поиграл? Ага да конечно, не хочешь пару огромных патчей за пару дней до релиза?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Илья Ковалёвъ
11:15
это очень даже возможно. у меня 4070 сейчас с трансляцией в дискорде выплясывает какуюто фигню. Включаешь трансляцию и в момент как ктото на неё заходит - игра вылетает. Не встречается ни на 7700хт, н...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Илья Ковалёвъ
11:13
согласен, у каждого своя история. Вероятно везение какоето играет свою роль
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Павел Кандеев
11:11
Это точно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
Илья Ковалёвъ
11:10
захожу на техпауерап в первый же попавшийся обзор и рандомно беру результаты из каких-то игр в приведенном тобой разрешении и некоторые игры встречаются из твоей подборки. Внимание вопрос: почему здес...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
sevapva0
11:01
Узкий дверной проём, нет?
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем