Оказывается, так можно было!

Как напоминает Bloomberg, в январе уходящего года китайский производитель оборудования для выпуска чипов AMEC обнаружил себя в санкционном списке Пентагона, что было синонимично запрету американским компаниям на ведение бизнеса с этим производителем. К августу AMEC решила обжаловать данные действия Министерства обороны США в суде, и недавно добилась удовлетворения своего иска.

Источник изображения: AMEC

Теперь Пентагон вынужден исключить AMEC из своего «чёрного списка», в который включает китайские компании, имеющие доступ к американским технологиям и подозреваемые в сотрудничестве с китайской оборонной промышленностью. К слову, в этом списке находится и китайский производитель беспилотных летательных аппаратов DJI, который к октябрю вдохновился примером AMEC и тоже подал иск в США. Впрочем, производителю квадрокоптеров будет гораздо сложнее доказать свою непричастность к развитию китайской военной отрасли, поэтому не факт, что DJI также добьётся желаемого для себя исхода судебного спора.