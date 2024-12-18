Для компаний Sony и Denso, которые являются его акционерами.

В конце прошлой недели издание Nikkei выяснило, что на построенном ещё весной первом совместном предприятии TSMC в Японии до конца текущего года начнётся выпуск серийной продукции для двух других его акционеров: японских компаний Sony и Denso. Последние заинтересованы в получении локальной продукции, выпускаемой по диапазону технологических норм от 28 до 12 нм. Как уверяют представители JASM (такое название носит СП), различий в уровне качества продукции между Тайванем и Японией не будет.

Источник изображения: TSMC

Уже в следующем квартале JASM начнёт строить в Японии своё второе предприятие, к концу 2027 года оно должно начать выпуск продукции по 6-нм и 7-нм техпроцессам. В совокупности с первым предприятием они обеспечат работой более 3400 человек, а также смогут ежемесячно обрабатывать 100 000 кремниевых пластин. Сейчас 45% компонентов и сырья предприятие JASM получает внутри Японии, к 2026 году этот уровень достигнет 50%, а к концу десятилетия вырастет до 60%. Третье предприятие JASM в Японии может появиться только после 2030 года, если в этом будет потребность.