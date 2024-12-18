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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первый день торгов акции Kioxia отметили ростом курса на 6%
О дальнейшей динамике пока говорить сложно.

Как напоминает Reuters, на этой неделе начались торги акциями японского производителя твердотельной памяти Kioxia на Токийской фондовой бирже. Начав торги с отметки 1440 иен за акцию, Kioxia завершила их на отметке 1549 иен, перекрыв середину расчётного диапазона в 1455 иен, заложенного при подготовке к IPO.

Источник изображения: Reuters

Таким образом, акции Kioxia начали своё присутствие на фондовом рынке ростом в цене на 6%, подняв капитализацию компании до $5,34 млрд в пересчёте по текущему курсу. В 2018 году консорциум инвесторов во главе с Bain Capital потратил на покупку активов Toshiba Memory Corporation в два с половиной раза больше, поэтому для первичных инвесторов нынешнее IPO просто стало возможностью зафиксировать убытки, если они стремились продавать акции Kioxia. Активных продаж при этом в первый день торгов зарегистрировано не было. Bain Capital останется главным акционером Kioxia с долей 50,7% после IPO.

#акции #toshiba #kioxia #ipo
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