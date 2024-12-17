Поставки процессоров Thor для бортовых компьютеров начнутся с отставанием от графика.

Как сообщает сайт CnEVPost со ссылкой на издание 36kr, китайский автопроизводитель XPeng намерен отказаться от использования процессоров семейства Thor с архитектурой Blackwell компании NVIDIA в своих транспортных средствах следующего модельного года, поскольку сама NVIDIA запаздывает с их поставками, которые первоначально планировала начать в середине текущего года.

Источник изображения: NVIDIA

К середине следующего года у клиентов NVIDIA будет возможность установить в свои машины только чипы начального уровня, поэтому вопрос с выходом более производительных вариантов остаётся открытым и влияет на графики выпуска новых моделей китайских автомобилей. К середине марта текущего года о своих намерениях использовать процессоры Thor успели заявить китайские марки Zeekr, Li Auto (Lixiang), BYD, XPeng и GAC (Aion).

Именно задержки с подготовкой к массовому производству Thor заставили некоторых китайских автопроизводителей начать выпуск электромобилей на процессорах предыдущего поколения Orin. В частности, так поступила XPeng в случае со своим седаном P7+, который был представлен в начале ноября. NIO также отказалась от первоначальных планов по использованию процессоров Thor в пользу чипов Shenji собственной разработки и компонентов китайской компании Horizon Robotics.