Отзывная кампания пока не объявлена.

Ресурс Electrek сообщает об участившихся случаях обращения покупателей новых электромобилей Tesla в фирменные сервисы с жалобами на выход из строя бортовых компьютеров. Помимо разного рода ассистентов, отвечающих за безопасность вождения, такие машины утрачивают и некоторые сервисные функции типа GPS-навигации и оценки запаса хода на имеющемся заряде. Перестают работать и бортовые камеры, а в случае с камерой заднего вида подобная неисправность должна привести к отзывной кампании, если ориентироваться на требования NHTSA.

Источник изображения: Electrek

Проблема коснулась лишь электромобилей с бортовым компьютером модели AI4.1 (HW4), выпущенных в последние недели. Кто-то успевает проехать несколько десятков километров, прежде чем неисправность проявит себя, у других дальность беспроблемного пробега измеряется сотнями километров. Что именно приводит к неисправности бортового компьютера, окончательно не установлено, но подозревается, что это может быть процесс калибровки камеры в комбинации с дефектом низковольтной батареи, приводящий к короткому замыканию. Удастся ли решить проблему программным обновлением, тоже до конца не ясно, но пока Tesla рекомендует менять дефектные бортовые компьютеры в сборе, из-за чего очереди на фирменные сервисы уже растянулись до следующего года. Клиентам рекомендовано говорить о том, что неработоспособность бортового компьютера не влияет на безопасность движения.