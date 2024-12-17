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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На свежих электромобилях Tesla массово выходят из строя бортовые компьютеры
Отзывная кампания пока не объявлена.

Ресурс Electrek сообщает об участившихся случаях обращения покупателей новых электромобилей Tesla в фирменные сервисы с жалобами на выход из строя бортовых компьютеров. Помимо разного рода ассистентов, отвечающих за безопасность вождения, такие машины утрачивают и некоторые сервисные функции типа GPS-навигации и оценки запаса хода на имеющемся заряде. Перестают работать и бортовые камеры, а в случае с камерой заднего вида подобная неисправность должна привести к отзывной кампании, если ориентироваться на требования NHTSA.

Источник изображения: Electrek

Проблема коснулась лишь электромобилей с бортовым компьютером модели AI4.1 (HW4), выпущенных в последние недели. Кто-то успевает проехать несколько десятков километров, прежде чем неисправность проявит себя, у других дальность беспроблемного пробега измеряется сотнями километров. Что именно приводит к неисправности бортового компьютера, окончательно не установлено, но подозревается, что это может быть процесс калибровки камеры в комбинации с дефектом низковольтной батареи, приводящий к короткому замыканию. Удастся ли решить проблему программным обновлением, тоже до конца не ясно, но пока Tesla рекомендует менять дефектные бортовые компьютеры в сборе, из-за чего очереди на фирменные сервисы уже растянулись до следующего года. Клиентам рекомендовано говорить о том, что неработоспособность бортового компьютера не влияет на безопасность движения.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #отзывная кампания
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