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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm в суде заявила, что не собирается выпускать собственные процессоры
И становиться конкурентом Qualcomm.

Агентство Reuters ведёт хронику судебного заседания по иску Arm против Qualcomm, в котором первая требует от второй прекратить продажу процессоров, использующих разработки Nuvia — стартапа, купленного в 2021 году за $1,4 млрд. Эти разработки как раз лежат в основе процессоров Snapdragon X, продвигаемых Qualcomm на рынке ПК.

Источник изображения: Arm

Спор возник из-за величины лицензионных отчислений, которые предусматривались лицензией Arm, выданной Nuvia до покупки этой компании разработчиком Qualcomm. Последняя выплачивала с каждого процессора в несколько раз меньше, чем Nuvia, и Arm оценивает свои потери в $50 млн в год. Денежной компенсации Arm при этом не требует, а настаивает на прекращении компанией Qualcomm распространения процессоров, использующих разработки Nuvia.

Представители Qualcomm пытались заявить, что Arm делает это с целью подавления своего потенциального конкурента, поскольку британский холдинг якобы рассматривает возможность самостоятельной реализации процессоров собственной разработки. Глава Arm Рене Хаас (Rene Haas) отверг подобные обвинения, отрицая стремление компании самостоятельно продавать процессоры. По его словам, Arm всегда рассматривает различные стратегические альтернативы, но они не являются обязательными к реализации в ста процентах случаев.

#процессоры #qualcomm #arm #судебное разбирательство
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Судебное разбирательство между Qualcomm и Arm может лишить первую права продавать процессоры для ПК
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