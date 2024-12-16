А также разрабатывать их.

Использование электроциклов в качестве малошумного средства перемещения пехоты сейчас пропагандируется армиями западных стран, но с тяжёлой техникой ситуация обстоит гораздо сложнее. Мало того, что необходимость бронирования резко увеличивает массу транспортного средства, так и сама тяговая батарея усугубляет проблему. Как отмечает Reuters, члены команды Дональда Трампа (Donald Trump), которые будут задавать вектор американской политики в ближайшие четыре года, готовятся серьёзно пересмотреть государственный подход к стимулированию спроса на электромобили.

Источник изображения: GM

Во-первых, будет отменено навязанное администрацией Байдена требование к государственным органам и ведомствам к концу 2027 года полностью перейти на транспортные средства с нулевым уровнем выброса углекислого газа, причём и в сфере малотоннажных грузовых перевозок.

Во-вторых, от Министерства обороны США более не будет требоваться разрабатывать транспортные средства на электротяге или закупать их. Корпорация General Motors в сфере электрификации лёгких бронированных автомобилей для нужд американских военных не продвинулась дальше создания прототипа пикапа с гибридной силовой установкой, которая сочетала 2,8-литровый дизель и пару электродвигателей, расположенных на каждой из осей машины. Поскольку экологический аспект остался на дальнем плане, главными выгодами от перехода на такую силовую установку для военного джипа стали снижение расхода дизельного топлива и появление возможности бесшумно передвигаться на электротяге во время боевых операций. Соратники Трампа предлагают прекратить навязывать оборонному ведомству США идею перехода на электротягу.

Собственно, даже в сфере гражданских электромобилей они выступают за отмену субсидий на их покупку для граждан США. Сэкономленные деньги предлагается направить на развитие производства электромобилей и машин с ДВС, а также строительство зарядных станций. По сути, субсидии будут выделяться не покупателям, а производителям транспортных средств. В сфере внешней торговли главным регулирующим инструментом станут таможенные тарифы. Правительство Трампа надеется развивать американскую автомобильную промышленность и снижать её зависимость от китайского сырья в сфере производства электромобилей.