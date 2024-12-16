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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Судебное разбирательство между Qualcomm и Arm может лишить первую права продавать процессоры для ПК
Возможно, вердикт будет вынесен уже на этой неделе.

Как напоминает Reuters, американский разработчик процессоров Qualcomm на рынок чипов для ПК вышел не совсем органическим путём. В 2021 году он приобрёл разработчика процессоров Nuvia за $1,4 млрд, и уже наработки этого стартапа использовал для создания собственных процессоров, которые теперь продвигает в сегменте ПК.

Источник изображения: Qualcomm

Британский холдинг Arm, клиентом которого в своё являлся стартап Nuvia, не считает, что после поглощения этой компании Qualcomm автоматически получил право использовать дизайн процессоров Nuvia. Как считает Arm, Qualcomm следовало бы заключить с ним отдельное лицензионное соглашение после покупки Nuvia. В судебном иске против Qualcomm британский разработчик процессорных архитектур настаивает на прекращении использования компанией Qualcomm дизайна процессоров, унаследованного от Nuvia. Истец не требует никаких материальных компенсаций, а требует суд просто запретить Qualcomm продавать соответствующие процессоры. Естественно, бизнесу последней из компаний такие условия могут навредить, поэтому исход судебного спора, который может стать ясен к концу текущей недели, волнует представителей американского разработчика. По некоторым оценкам, Arm ежегодно получает от Qualcomm до $300 млн за все используемые лицензии и патенты.

#qualcomm #arm #судебное разбирательство
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