Возможно, вердикт будет вынесен уже на этой неделе.

Как напоминает Reuters, американский разработчик процессоров Qualcomm на рынок чипов для ПК вышел не совсем органическим путём. В 2021 году он приобрёл разработчика процессоров Nuvia за $1,4 млрд, и уже наработки этого стартапа использовал для создания собственных процессоров, которые теперь продвигает в сегменте ПК.

Источник изображения: Qualcomm

Британский холдинг Arm, клиентом которого в своё являлся стартап Nuvia, не считает, что после поглощения этой компании Qualcomm автоматически получил право использовать дизайн процессоров Nuvia. Как считает Arm, Qualcomm следовало бы заключить с ним отдельное лицензионное соглашение после покупки Nuvia. В судебном иске против Qualcomm британский разработчик процессорных архитектур настаивает на прекращении использования компанией Qualcomm дизайна процессоров, унаследованного от Nuvia. Истец не требует никаких материальных компенсаций, а требует суд просто запретить Qualcomm продавать соответствующие процессоры. Естественно, бизнесу последней из компаний такие условия могут навредить, поэтому исход судебного спора, который может стать ясен к концу текущей недели, волнует представителей американского разработчика. По некоторым оценкам, Arm ежегодно получает от Qualcomm до $300 млн за все используемые лицензии и патенты.