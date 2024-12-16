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Новости Hardware Игнатий Колыско
Появились первые фотографии портативной консоли Lenovo Legion Go 2
Кое-какая информация об устройстве тоже имеется.

Появилась информация о готовящемся к выходу портативном игровом устройстве Lenovo Legion Go 2. Согласно утечкам, новинка сохранит отсоединяемые контроллеры, как у предшественника, но получит ряд значительных обновлений.

По данным издания The Verge, Lenovo Legion Go 2 будет крупнее, чем недавно «засвеченная» модель Legion Go S. Устройство получит процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, построенный на архитектуре Zen 5, и графический чип RDNA 3.5. Важно отметить, что Ryzen Z2 Extreme отличается от Ryzen Z2, который базируется на архитектуре Zen 3+ и RDNA 2.

Дисплей устройства, предположительно, сохранит диагональ 8,8 дюйма и разрешение 2560x1600 пикселей. Однако, матрица экрана, по всей видимости, сменится с LCD на OLED, хотя не исключено, что Lenovo предложит две версии Legion Go 2 — с разными типами экранов. Таким образом компания сможет снизить стоимость LCD-варианта, сохранив при этом отсоединяемые контроллеры.

В отличие от Legion Go 2, модель Legion Go S не получит отсоединяемых контроллеров и будет продаваться на несколько сотен долларов дешевле. Lenovo Legion Go 2 будет работать под управлением Windows 11. На левом контроллере отсутствует кнопка Steam, которая присутствует у чёрной версии Legion Go S.

Пока не много известно о технических характеристиках Legion Go 2. Сообщается, что новинка будет производительнее предшественника (что и так очеведно) благодаря используемой новой архитектуре процессора и графике Radeon 890M, включающей 16 вычислительных блоков. В оригинальной версии Legion Go установлен процессор Ryzen Z1 Extreme на базе Zen 4 и RDNA 3.

Предполагается, что Legion Go 2 получит аккумулятор увеличенной ёмкости, чем у предшественника (вероятно, 80 Вт·ч), так как даже у грядущей Legion Go S уже батарея больше, чем у Legion Go, а многие производители портативных консолей оснащают свои устройства аккумуляторами на 80 Вт·ч.

Относительно цены и даты выхода пока можно осторожно предположить, что Legion Go 2 появится в продаже в первом квартале 2025 года, о ценах пока можно только догадываться.

#lenovo #консоли #lenovo legion go 2
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