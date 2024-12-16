Про 8 Гбайт в 2025 году и комментировать уже не хочется.

Компания NVIDIA готовит к выпуску новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 50 серии Blackwell. Первыми на рынке появятся модели для энтузиастов и требовательных игроков, но в планах производителя есть и более доступные варианты — RTX 5060 Ti и RTX 5060. Информация об этих картах пока ограничена, однако уже известны некоторые подробности о конфигурации памяти. Обе карты, RTX 5060 Ti и RTX 5060, будут построены на базе печатной платы PG152 и, предположительно, графического процессора GB206. Как и в случае с нынешней RTX 4060, новинки получат 128-битную шину памяти и интерфейс GDDR7, обеспечивающий частоту до 28 Гбит/с (в RTX 5060, вероятно, несколько сниженную для экономии энергии).

Благодаря GDDR7 пропускная способность памяти достигнет 448 ГБ/с — это на 55% больше, чем у RTX 4060 Ti, и на 65% больше, чем у RTX 4060. Серьёзный прирост пропускной способности в сочетании с передовыми методами сжатия памяти, скорее всего, позволит компенсировать ограничения 128-битной шины.

Объём видеопамяти RTX 5060 Ti составит 16 Гбайт — вдвое больше, чем у базовой модели RTX 4060 Ti, и столько же, сколько у её поздней 16-гигабайтной версии. На самом деле, увеличение объёма само по себе не гарантирует значительного прироста производительности, но 16 Гбайт позволят справляться с требованиями современных и будущих ААА-игр. Это особенно актуально для разрешения 1440p, в том числе при включённой трассировке лучей или использовании текстур высокого разрешения.

Младшая модель, RTX 5060, ограничится 8 Гбайт видеопамяти, что относит её к начальному уровню. Возможно, NVIDIA пересмотрит эту характеристику, когда модули G7 большей ёмкости станут массовыми, но на старте продаж, похоже, останется именно 8 Гбайт. Несмотря на повышенную пропускную способность, RTX 5060 предположительно рассчитана на разрешение 1080p, а 1440p будет доступно лишь в некоторых играх благодаря технологиям апскейлинга.

Конкуренты NVIDIA предлагают иные решения: Intel Arc B580 оснащена 12 Гбайт видеопамяти, а AMD RX 7600 XT — 16 Гбайт. Как видим, NVIDIA это пока не смущает. Слухи о будущих видеокартах AMD на архитектуре RDNA 4 (Radeon RX 8000) также говорят о 8 Гбайт видеопамяти в младших моделях. Остаётся надеяться, что это последнее поколение с таким ограниченным объёмом, и в будущем минимумом станут 10 Гбайт и более.

Выход NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидается в конце февраля или марте 2025 года.