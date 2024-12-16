Не Aston Martin единым, как говорится.

Принимавший непосредственное участие в разработке электромобиля Tesla Model S Питер Роулинсон (Peter Rawlinson) в 2013 году возглавил конкурирующую компанию Lucid Motors, а на прошлой неделе дал интервью Bloomberg, в котором дал понять, что сотрудничеством с Aston Martin его компания не ограничится. По крайней мере, сейчас Lucid Motors ведёт переговоры ещё с парой автопроизводителей о возможности сотрудничества.

Источник изображения: Lucid Motors

По словам главы Lucid Motors, производители традиционных авто могут получить от этой компании передовые разработки в сфере создания электромобилей, а сама она за счёт сотрудничества с ними может получить доступ к автокомпонентам и «другим аспектам бизнеса», которые помогут сэкономить на масштабах производства. К слову, Lucid считает, что по уровню развития технологий она лет на семь опережает ближайшего конкурента. По крайней мере, если говорить об эффективности силовых установок, используемых при производстве кроссовера Gravity, который без подзарядки способен преодолевать 720 км по условному циклу EPA.