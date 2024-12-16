С середины текущего месяца.

Model S является старейшей моделью электромобиля Tesla, если не считать специфический Roadster. Как напоминает Electrek, до 2018 года компания обеспечивала покупателей таких машин правом бесплатно заряжать их на фирменных станциях Supercharger, но потом отказалась от подобной практики, сославшись на необходимость более рационально подходить к расходованию энергоресурсов.

Источник изображения: Tesla

Как отмечает источник, снижение объёмов продаж Tesla Model S и Model X вынудило компанию вернуть опцию бесплатной зарядки для первой из них. Для этого покупатель на территории США должен был заказать новую Model S не ранее 13 декабря 2024 года. Право бесплатно заряжать конкретную машину нельзя передать другому владельцу, его также лишены водители такси или каршеринговые компании. По сути, бесплатной зарядкой конкретный электромобиль может пользоваться до тех пор, пока принадлежит первому владельцу. Впрочем, для кого-то данный стимул будет иметь решающее значение при покупке электромобиля Tesla.