Главная задача — лишить его складок.

Агентство Bloomberg стараниями своего постоянного автора Марка Гурмана (Mark Gurman) не изменяет своим традициям, публикуя к вечеру воскресенья небольшой дайджест слухов о планах Apple по выпуску новых устройств. К 2028 году компания надеется выпустить складной iPad с гибким дисплеем, у которого в разложенном состоянии не была бы видна складка. Прототип с почти невидимой складкой уже создан, но Apple надеется удалить её полностью. К слову, выпускающей смартфоны с гибким дисплеем уже пять лет подряд Samsung это сделать так и не удалось.

Источник изображения: Apple

Скорее всего, диагональ дисплея складного iPad в развёрнутом состоянии приблизится к 20 дюймам. Операционная система iPadOS, как ожидает источник, к 2028 году сможет запускать приложения для macOS, и от этого выиграет не только складной iPad. Попутно ведётся и разработка складного iPhone с гибким дисплеем, но такое устройство появится не ранее 2026 года. К тому времени на OLED-дисплей переключится линейка ноутбуков MacBook Pro, а годом позже к ней присоединится MacBook Air.