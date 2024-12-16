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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готовит к 2028 году складной iPad с гибким дисплеем
Главная задача — лишить его складок.

Агентство Bloomberg стараниями своего постоянного автора Марка Гурмана (Mark Gurman) не изменяет своим традициям, публикуя к вечеру воскресенья небольшой дайджест слухов о планах Apple по выпуску новых устройств. К 2028 году компания надеется выпустить складной iPad с гибким дисплеем, у которого в разложенном состоянии не была бы видна складка. Прототип с почти невидимой складкой уже создан, но Apple надеется удалить её полностью. К слову, выпускающей смартфоны с гибким дисплеем уже пять лет подряд Samsung это сделать так и не удалось.

Источник изображения: Apple

Скорее всего, диагональ дисплея складного iPad в развёрнутом состоянии приблизится к 20 дюймам. Операционная система iPadOS, как ожидает источник, к 2028 году сможет запускать приложения для macOS, и от этого выиграет не только складной iPad. Попутно ведётся и разработка складного iPhone с гибким дисплеем, но такое устройство появится не ранее 2026 года. К тому времени на OLED-дисплей переключится линейка ноутбуков MacBook Pro, а годом позже к ней присоединится MacBook Air.

#apple #планшетный компьютер #складной дисплей #apple ipad
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