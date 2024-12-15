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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США оставят неограниченный доступ к ускорителям вычислений лишь 19 странам
Тайвань, Япония и Нидерланды попали в их число.

Окно возможностей по имплементации своих политических решений для действующего правительства США закроется во второй половине января после передачи власти Дональду Трампу (Donald Trump), поэтому бюрократическая машина пытается судорожно выдать максимум ограничительных мер, которые будут направлены на сдерживание технологического развития Китая и других геополитических оппонентов США. Как отмечает Reuters, одна из инициатив действующих властей США подразумевает усиление контроля за доступом к ускорителям вычислений, используемых в системах искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Речь, надо сказать, идёт не столько о контроле за поставками физических ускорителей, сколько за работой провайдеров облачных услуг, которые предоставляют доступ к своим вычислительным мощностям клиентам по всему миру. Власти США хотят наделить более широкими полномочиями по фильтрации клиентов компании Google и Microsoft, и в целом наделить неограниченным доступом к передовым ускорителям вычислений только 19 стран, считающихся геополитическими союзниками США. Все прочие должны будут пытаться получить специальные экспортные лицензии для работы с ускорителями вычислений американского происхождения. Япония, Нидерланды и Тайвань получат освобождение от новых правил контроля.

#сша #искусственный интеллект #санкции
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