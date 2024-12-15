Просто снизить цену она не была готова по соображениям защиты репутации.

Серийными поставками электрических пикапов Cybertruck американская компания Tesla занимается целый год, и желание начать продажи с наиболее насыщенных опциями и дорогих машин в условиях экспансии производства было вполне закономерным. Комплектация Foundation Series подобную возможность как раз предоставляла, подразумевая обязательный набор опций общей стоимостью $20 000 и наличие специальных шильдиков на корпусе пикапа и на его приборной панели. Как отмечает Electrek со ссылкой на собственные источники, в условиях замедления темпов продаж Cybertruck компания решилась на специфические меры.

Источник изображения: Tesla

Утверждается, что партия уже готовых машин в исполнении Foundation Series была направлена в фирменные сервисы Tesla, чтобы лишиться тех самых опознавательных шильдиков. Производитель не решился просто снижать цену на дебютную серию пикапов, но считает уместным лишить её опознавательных признаков, прежде чем в итоге продать дешевле. Судьба набора опций общей стоимостью $20 000 не уточняется — возможно, их проще оставить на месте, чем заниматься разукомплектацией машин. Попутно сообщается о предстоящей отправке 800 пикапов Cybertruck в Канаду после предварительной адаптации машин к требованиям канадского законодательства. Таким образом, злые языки получают полное право говорить о наличии у Tesla проблем со сбытом Cybertruck на домашнем рынке США.