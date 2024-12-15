По привычке, как на Тайване.

Калифорния характеризуется высокой сейсмической активностью, но до расположенной не так далеко Аризоны подземные толчки доходят в ослабленном состоянии. Это не мешает компании TSMC, однако, предусматривать традиционно высокий для тайваньских зданий класс сейсмической устойчивости при строительстве предприятий в указанном американском штате, как можно понять по итогам визита корреспондента CNBC на местную промышленную площадку.

Источник изображения: TSMC, CNBC

Непосредственно здание первого предприятия TSMC в Аризоне уже возведено, в следующем году здесь будет освоен ежемесячный выпуск 4-нм чипов в количестве 20 000 кремниевых пластин. На строительство предприятия ушло $20 млрд, оно должно обеспечить работой 2000 сотрудников, причём часть из них первые три года будет «вахтовым» методом работать, приезжая с Тайваня. Американские специалисты тоже полтора года проходили стажировку на Тайване, поэтому несмотря на задержку с реализацией проекта, TSMC рассчитывает обеспечить тот же уровень качества продукции в Аризоне, что и на Тайване.

Интересно, что TSMC помогает строящей свои предприятия в Аризоне компании Intel на уровне консультаций и обучения персонала, встречи между представителями компаний происходят еженедельно. Потребляя более 17,7 тыс. кубометров воды ежедневно, предприятие TSMC в Аризоне примерно 65% этого объёма намеревается очищать и использовать повторно. Проблемой может стать энергоснабжение растущего кластера предприятий TSMC в Аризоне, поскольку даже при условии наличия генерирующих мощностей возможности сетей по передаче энергии к концу десятилетия могут себя исчерпать. К тому времени TSMC рассчитывает построить в Аризоне своё третье предприятие и освоить на нём выпуск 2-нм или более совершенной продукции.