Хорошая производительность и вменяемый ценник. Ну надо же.

Компания Intel выпустила долгожданную видеокарту Arc B580 в ограниченной серии, но высокий спрос привел к моментальному исчезновению новинки из продажи. Следующие поставки ожидаются в начале января 2025 года.

Несколько дней назад Intel представила свою первую видеокарту Battlemage на архитектуре Xe2. Arc B580 не только поступила в продажу, но и уже успела побывать на тестах. Пока доступна только лимитированная версия, партнёрские решения только начали поступать в продажу.

На Newegg видеокарта Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти предлагалась по рекомендованной цене $249,99. Версии от партнёров будут стоить дороже. Лимитированная версия оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной и 20 ядрами Xe2. Базовая частота графического процессора достигает 2670 МГц, но с помощью разгона её можно увеличить. Видеокарта потребляет до 190 Вт и оснащена одним 8-контактным разъемом питания, в то время как партнерские версии могут «кушать» вплоть до 200 Вт.

Так вот, в настоящее время видеокарта отсутствует в продаже из-за высокого спроса. Arc B580, будучи объективно одной из лучших бюджетных видеокарт, ожидаемо стала дефицитной. Newegg обещает возобновить поставки 3 января 2025 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Amazon, где представлены модели GUNNIR с ожидаемой доступностью в начале января. Другие крупные магазины пока принимают только предварительные заказы.

Дополнительным фактором высокого спроса является ограниченный тираж. После того, как Intel прекратит выпуск, лимитированная версия больше не будет производиться, в отличие от партнёрских моделей. Intel Arc B580 продемонстрировала неплохие результаты в играх, особенно в разрешении 1440p, где она значительно превосходит RTX 4060 и RX 7600.

Arc B580 – единственная видеокарта последнего поколения с 12 ГБ памяти за вполне вменяемые $249, что делает её серьезным конкурентом для карт предыдущего поколения с аналогичным объёмом видеопамяти. Несмотря на некоторые проблемы с драйверами, критических ошибок тестерами пока не выявлено. Те, кто ищет более доступные варианты, могут дождаться Arc B570, запланированной к выпуску 16 января.