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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Первые партии видеокарты Intel Arc B580 моментально раскупили — следующие поставки будут только в январе
Хорошая производительность и вменяемый ценник. Ну надо же.

Компания Intel выпустила долгожданную видеокарту Arc B580 в ограниченной серии, но высокий спрос привел к моментальному исчезновению новинки из продажи. Следующие поставки ожидаются в начале января 2025 года.

Несколько дней назад Intel представила свою первую видеокарту Battlemage на архитектуре Xe2. Arc B580 не только поступила в продажу, но и уже успела побывать на тестах. Пока доступна только лимитированная версия, партнёрские решения только начали поступать в продажу.

На Newegg видеокарта Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти предлагалась по рекомендованной цене $249,99. Версии от партнёров будут стоить дороже. Лимитированная версия оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной и 20 ядрами Xe2. Базовая частота графического процессора достигает 2670 МГц, но с помощью разгона её можно увеличить. Видеокарта потребляет до 190 Вт и оснащена одним 8-контактным разъемом питания, в то время как партнерские версии могут «кушать» вплоть до 200 Вт.

Так вот, в настоящее время видеокарта отсутствует в продаже из-за высокого спроса. Arc B580, будучи объективно одной из лучших бюджетных видеокарт, ожидаемо стала дефицитной. Newegg обещает возобновить поставки 3 января 2025 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Amazon, где представлены модели GUNNIR с ожидаемой доступностью в начале января. Другие крупные магазины пока принимают только предварительные заказы.

Дополнительным фактором высокого спроса является ограниченный тираж. После того, как Intel прекратит выпуск, лимитированная версия больше не будет производиться, в отличие от партнёрских моделей. Intel Arc B580 продемонстрировала неплохие результаты в играх, особенно в разрешении 1440p, где она значительно превосходит RTX 4060 и RX 7600.

Arc B580 – единственная видеокарта последнего поколения с 12 ГБ памяти за вполне вменяемые $249, что делает её серьезным конкурентом для карт предыдущего поколения с аналогичным объёмом видеопамяти. Несмотря на некоторые проблемы с драйверами, критических ошибок тестерами пока не выявлено. Те, кто ищет более доступные варианты, могут дождаться Arc B570, запланированной к выпуску 16 января.

#intel #видеокарты #arc b580
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FelsheR-zzzzz
20:16
Конечно не дрогнул, что вылез аж на 3й день после того как Путин пообещал его не валить. Но это же другое, просто нарик торчал не по детски и не мог выйти не то что из бункера, а даже из сопора.
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Nvidia&Intel Hater
20:15
Про дурку тебя Чезарин спросил,как ты доступ из нее получил к инету.заметь не меня спросили .а тебя.И про справку все тебя спрашивают
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Nvidia&Intel Hater
20:12
троль из тебя никакой,ты дурачком тут работаешь.как шута тебя воспринимают все.все видят что ты реальный психически больной.И угорать над тобой святое дело,лечится ты видимо не желаешь
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
bernig
20:11
Пхаха.И это говорит чел у которого карты вымышленные .не .ни разу не шизоид.и сотый ник уже.все уже видели вымышленные 4070ти и 6600 с этим идиотским ником.держите меня семеро.Вульвыч лечись иди
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Евгений Минаев
20:10
А почему дома? У нас в стране куча объектов, где интернет категорически запрещён.
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такого как ты уже даже троллить впадлу
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Nvidia&Intel Hater
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ты шизофреник.у тебя уже параноя.мне вот занятся более нечем.тебе реально надо приундительно лечится,далее будет только хуже.наверное и Чезарин мой бот да,и Онищенко и Майкопское честное -все они тебя...
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