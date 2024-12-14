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Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom пополнила ряды компаний с триллионной капитализацией
Самый лучший день случился вчера после публикации квартального отчёта.

Ожидание публикации квартальной отчётности Broadcom на этой неделе сопровождалось противоречивыми прогнозами, но ресурс CNBC утверждает, что результат хоть и не превзошёл ожидания по размеру выручки, дал инвесторам хорошие поводы для оптимизма. Начнём с того, что сама по себе квартальная выручка Broadcom выросла на 51% до $14,05 млрд, лишь немного уступив ожиданиям аналитиков. При этом в целом по году выручка Broadcom в сегменте ИИ выросла на 220% до $12,2 млрд, как отметило руководство компании.

Источник изображения: Broadcom

Глава компании Хок Тан (Hock Tan) дополнительно подогрел интерес инвесторов, сообщив о разработке специализированных чипов для систем ИИ по заказу облачных клиентов. Слухи недавно приписывали Broadcom сотрудничество с Apple в этой сфере, но руководство первой никак их не прокомментировало. Опрошенные CNBC аналитики в целом считают, что Broadcom сможет расширять свой бизнес в сфере ИИ в ближайшие два или три года, но конкуренция со стороны NVIDIA может несколько ограничить этот рост.

Главным итогом квартальной конференции стал рост курсовой стоимости акций Broadcom на 24%, что является лучшим результатом за всю историю присутствия эмитента на фондовом рынке. Капитализация Broadcom при этом выросла до $1 трлн, достигнув рекордной величины.

#аналитика #полупроводники #финансы #искусственный интеллект #акции #broadcom #капитализация
Источник: cnbc.com
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