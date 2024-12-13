Планомерно партнёры Apple стараются обосноваться за пределами Китая.

Партнёры Apple добились определённых успехов по локализации сборки iPhone в Индии, в этой стране по итогам прошлого фискального года собирался каждый седьмой смартфон данной марки, реализованный в мире. Как сообщает Bloomberg, тайваньская компания Foxconn планирует с первого квартала следующего года наладить на юге Индии сборку беспроводных наушников Apple AirPods. Впервые данная категория продуктов Apple будет собираться в Индии, хотя компания Jabil с прошлого года уже поставляет на экспорт в Китай и Вьетнам корпуса для этих наушников.

Источник изображения: Apple

AirPods станут второй категорией устройств Apple, массовая сборка которых будет налажена в Индии. Для этого Foxconn задействует новое предприятие в южном индийском штате Телангана, которое уже приступило к сборке пробных партий наушников. Как ожидается, подавляющее большинство собираемых в Индии беспроводных наушников Apple AirPods будет поставляться на экспорт за пределы страны.