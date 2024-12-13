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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bosch претендует на $225 млн субсидий от властей США на строительство предприятия по выпуску чипов
Оно начнёт функционировать в Калифорнии в 2026 году.

По данным Reuters, немецкая компания Bosch получила предварительное согласование от Министерства торговли США на получение субсидий в размере $225 млн на строительство в Калифорнии предприятия по выпуску силовой электроники на основе карбида кремния. Она пользуется повышенным спросом при производстве электромобилей, телекоммуникационного оборудования и военной техники, а потому имеет огромное значение для американской промышленности.

Источник изображения: Bosch

Bosch планирует потратить $1,9 млрд на строительство предприятия по выпуску силовой электроники в Розвилле, штат Калифорния. Помимо $225 млн безвозвратных субсидий, власти США готовы предоставить Bosch льготные кредиты на сумму $350 млн. Данные средства планируется выделить по так называемому «Закону о чипах», но пока суммы согласованы лишь предварительно. К выпуску чипов из карбида кремния новое предприятие Bosch в Калифорнии должно приступить в 2026 году. После выхода на проектную мощность, данная площадка станет обеспечивать до 40% всей потребности рынка США в чипах из карбида кремния.

Конкурирующая Wolfspeed ещё в октябре получила от Министерства торговли США предварительные гарантии на предоставление субсидий в размере $750 млн, которые должны быть направлены на строительство предприятия в Северной Каролине.

#сша #полупроводники #субсидии #закон о чипах #bosch
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