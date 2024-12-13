Это будут подзаряжаемые гибриды или электромобили.

Как сообщает CnEVPost, на организованном изданием Caijing мероприятии старший научный советник BYD Лиань Юбо (Lian Yubo) заявил, что данный китайский автопроизводитель рассчитывает по итогам текущего года реализовать 4,25 млн машин. Для этого по итогам декабря в отдельности компания должна продать 500 000 гибридов и электромобилей. К слову, в октябре и ноябре объёмы продаж уже превысили этот рубеж, так что подобный прогноз вполне имеет право на воплощение в жизнь.

Источник изображения: BYD

С января по ноябрь включительно BYD продала 3,76 млн гибридов и электромобилей, а автомобили исключительно с ДВС она уже пару лет как не производит вовсе. За прошедшее с начала года время, таким образом, компания увеличила объёмы продаж своей легковой продукции на 40%. В этом году общий тираж гибридов и электромобилей BYD превысил 10 млн экземпляров. Как отметил представитель компании, сейчас каждый третий из электромобилей в Китае относится к продукции BYD, а в мировом масштабе каждый пятый. В прошлом году BYD смогла продать более 3 млн гибридов и электромобилей.