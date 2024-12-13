Этот забавный сюжет запечатлён на любительском видео.

Пару дней назад на страницах Reddit получило распространение видео, которое демонстрировало непрерывную езду прототипа беспилотного такси Waymo по небольшому перекрёстку с круговым движением в Калифорнии. Как стало известно с подачи представителей компании, беспилотный прототип следовал такой странной траектории в результате ошибки, и в этот момент на его борту не было пассажиров или страхующего водителя.

Источник изображения: Reddit, Coffeebeanie24

Ошибка в программном обеспечении, которая спровоцировала столь странное поведение автоматики, уже была устранена компанией Waymo. Прототипы роботакси нередко становились ранее виновниками массовых заторов, в подобных случаях удалённым операторам приходилось выводить их из мест массового скопления транспортных средств, принудительно взяв управление на себя. Случались и более странные аномалии в поведении машин — одна из припаркованных в Сан-Франциско роботакси, например, всю ночь подавала звуковые сигналы.