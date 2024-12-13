Подобные она не проводила с 2011 года.

Предполагается, что основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) выступит на CES 2025 с презентацией, на которой будет представлены видеокарты семейства GeForce RTX 50. Ресурс ComputerBase.de уточняет, что его докладу будет предшествовать 50-часовая вечеринка для геймеров GeForce LAN, продолжительность которой выбрана специально с целью символизировать выход новой серии видеокарт. Запустить вечеринку NVIDIA собирается ближе к вечеру 4 января по местному времени в Лас-Вегасе, а завершит как раз к началу выступления основателя компании 6 января.

Источник изображения: ComputerBase.de

В последний раз подобное мероприятие NVIDIA проводила в далёком 2011 году. Помимо Лас-Вегаса, оно будет проходить в указанные выше сроки в Берлине, Китае и Тайбэе. По всей вероятности, за счёт подобной активности NVIDIA стремится доказать, что не забыла о потребностях игрового сообщества, поскольку в последние годы сильно сосредоточена на развитии ускорителей вычислений для серверного сегмента, и может сложиться впечатление, что нужды геймеров оказались для неё второстепенными.