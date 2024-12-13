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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компания SpaceX Илона Маска перенесла штаб-квартиру в Техас из Калифорнии
Поскольку в других штатах он со всеми ссорится.

Агентство Reuters напомнило богатую историю решений Илона Маска (Elon Musk) по переносу регистрации своих компаний из тех штатов, с властями которых у него возникали разногласия. Новейшей миграцией стал перенос штаб-квартиры аэрокосмической компании SpaceX из Калифорнии в Техас. В текущем году Маск успел перенести юридический адрес SpaceX из Делавэра в Техас, выразив тем самым протест против решения суда первого из штатов, лишившее его права претендовать на выплату вознаграждения в размере $56 млрд в статусе главы Tesla.

Источник изображения: SpaceX

Штаб-квартиру своей компании Tesla Маск перенёс из Калифорнии в Техас ещё в 2021 году, поскольку поссорился с губернатором первого из штатов весной 2020 года из-за длившегося несколько недель локдауна на местном автосборочном предприятии. Позже Маск сам переехал в Техас, поскольку тем самым получил возможность неплохо экономить на налогах.

Штаб-квартиру социальной сети X, которая исторически находилась в Калифорнии, поскольку там была основана компания Twitter, Маск после приобретения последней решил перенести в Техас после конфликта с мэром Сан-Франциско, который упрекнул его в нецелевом использовании здания, занимаемого штаб-квартирой X. Наконец, штаб-квартира SpaceX теперь официально тоже расположена в Техасе, возле местечка Бока-Чика, где размещается стартовая площадка Starbase. Миллиардер был дополнительно разозлён принимаемыми властями Калифорнии законами, касающимися права подростков на гендерную идентификацию, поэтому он и затеял перенос штаб-квартир X и SpaceX в Техас.

#илон маск #техас #калифорния #​spacex
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