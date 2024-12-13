Но уже при новом генеральном директоре.

Интересы Intel на технологической конференции Barclays также представлял и финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), которому было поручено возглавить компанию после недавней отставки Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Он подчеркнул, что Intel продолжает следовать стратегии, подразумевающей обособление производственной структуры Intel Foundry в составе единой компании. У неё уже имеются отдельное управление и своя финансовая отчётность.

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Когда Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) спросили о возможности окончательного отделения Intel Foundry, они отказались давать прямой ответ на данный вопрос, отметив, что это будет решаться новым генеральным директором компании, который ещё не назначен.

Прочие дочерние компании Intel также столкнутся с изменениями в структуре собственности. Mobileye уже вышла на биржу, и Intel планирует сократить свою долю в её капитале, чтобы выручить средства на своё развитие, но оставит за собой достаточно крупный пакет. Для финансирования деятельности Altera материнская компания Intel ищет партнёра, но по-прежнему рассчитывает вывести «дочку» на IPO. К слову, начатое при Гелсингере сокращение штата Intel главным образом завершено, работу потеряли 15 000 человек. Этим дело может не ограничиться, поскольку руководство продолжает искать пути оптимизации организационной структуры.