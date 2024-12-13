По крайней мере, в серверном сегменте.

Сухую выдержку из выступления двух временно исполняющих обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays накануне опубликовало агентство Bloomberg, невольно спровоцировав рост курса акций компании на 3,3%. Хотя аналитиков больше всего интересовал вопрос о возможном разделении Intel на две компании, одна из которых бы разрабатывала процессоры, а другая их производила, руководители избежали прямого ответа, дав понять, что это будет решать их преемник. Впрочем, из их комментариев становится ясно, что вопрос о разделении Intel остаётся на повестке дня.

Источник изображения: Intel

Руководящая продуктовым бизнесом Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) при этом признала, что AMD «до сих пор лучше справлялась» в серверном сегменте. Успех в этой сфере возможен при наличии хороших инженерных разработок и правильной стратегии. По мнению Мишель, Intel до сих пор не делала достаточно инвестиций в инновации. Чтобы наверстать упущенное, потребуется не менее года, но в следующем Intel рассчитывает отвоевать хотя бы часть рыночных позиций в серверном сегменте. Интенсивно поработать не только в части создания продуктов, но и над отношениями с клиентами, как призналась представительница Intel.