Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel осознаёт, что уступила AMD, но обещает наверстать упущенное в следующем году
По крайней мере, в серверном сегменте.

Сухую выдержку из выступления двух временно исполняющих обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays накануне опубликовало агентство Bloomberg, невольно спровоцировав рост курса акций компании на 3,3%. Хотя аналитиков больше всего интересовал вопрос о возможном разделении Intel на две компании, одна из которых бы разрабатывала процессоры, а другая их производила, руководители избежали прямого ответа, дав понять, что это будет решать их преемник. Впрочем, из их комментариев становится ясно, что вопрос о разделении Intel остаётся на повестке дня.

Источник изображения: Intel

Руководящая продуктовым бизнесом Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) при этом признала, что AMD «до сих пор лучше справлялась» в серверном сегменте. Успех в этой сфере возможен при наличии хороших инженерных разработок и правильной стратегии. По мнению Мишель, Intel до сих пор не делала достаточно инвестиций в инновации. Чтобы наверстать упущенное, потребуется не менее года, но в следующем Intel рассчитывает отвоевать хотя бы часть рыночных позиций в серверном сегменте. Интенсивно поработать не только в части создания продуктов, но и над отношениями с клиентами, как призналась представительница Intel.

#amd #intel
+
Написать комментарий (0)
Незначительный рост поставок ноутбуков в ноябре не спасёт картину спроса по итогам года
Intel по-прежнему не исключает вероятности отделения производственного бизнеса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
4
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
14
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
48
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
6
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
9

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
07:29
Твои предпочтения подставлять свои опу и рот западным хозяевам всем уже давно известны, не удивил! )))
Минобороны РФ обещает ответить на ракетный удар по Таганрогу
Роман Холод
07:26
Сомнительного производства и качества жесткий диск. И нахрена здесь эта надпись? В то время когда в 1 Gb = 1 073 741 824. Но у китайцев похоже свои исчисления.
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
Роман Холод
07:15
Я просто удивлен поведением регулярной армии Сирии. Им РФ оставила кучу оружия, у них вполне сформированные вооруженные силы были, а они бежали "поджав хвост". Сколько российских солдат там полегло, ч...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
ИСКАНДЕР
07:09
Разве что в умах укропов, а так получается, что раньше нас "доили" США и Европа? Вы бы себя от зомбинаративов почистили что ли! )))
Россия и Индия подписали рекордное соглашение о поставках нефти на 10 лет ценой в 13 млрд за год
Дима Свитин
06:56
Лежит сотня видеокарт на складе и пылью покрывается Интел такая.... Вы будете их продавать 31 декабря. Польские менагеры такие да... Потерпим ... Прибыль нам не так важна..... Ой... По ошибке клиент ...
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Gamandril
06:39
Это не про опросы, а про внутренних обезьян человека. Это проверяли в разных странах в какой части зала люди предпочитают сидеть. Одни поближе к сцене, кто-то правее, кто-то в центре и так далее. Так ...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Андрей М
06:35
5 процентов. Откуда эта цифра? Ты в Сирии социальный вопрос проводил или исследование? Или просто из головы...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Михаил Чакир
06:23
Arctic p12 max до 2200 оборотов бесшумен. На 28 см от лица, на столе, точно... На одинаковых оборотах их характеристики одинаковы во всём
Arctic представила оригинальный вентилятор S12038-4K
Эдуард Кузнецов
06:20
Попутал, там процы интел почемуто получше.
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
Эдуард Кузнецов
06:18
А чем ты диаметр мерял? Кожанным хуянгом?))). Фу, не надо, лучше не рассказывай)
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем