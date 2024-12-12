Но мы бы такое не рекомендовали к использованию.

Компания ASUS наглядно показала возможности пассивного охлаждения процессора Ryzen 9 9950X, используя кулер Noctua в новом корпусе ProArt. Тони Ю, генеральный менеджер ASUS в Китае, продемонстрировал, что процессор Ryzen 9950X мощностью 220 Вт может сохранять температуру 95°C при пассивном охлаждении.

Видео действительно указывает на тот факт, что флагманский процессор Ryzen 9 9950X способен поддерживать температуру 95°C при пассивном охлаждении, хотя в корпусе установлены вентиляторы. При этом для охлаждения CPU использован лишь радиатор Noctua NH-P1 без дополнительного обдува. Стоит заметить, что корпус во время теста оставался открытым.

Шестнадцатиядерный процессор Zen 5 с TDP 170 Вт при нагрузке достигал 225,8 Вт, сохраняя температуру 95,2°C. По словам Тони, такая конфигурация не рекомендована для Ryzen 9 9950X, но более энергоэффективные модели, например, 9800X3D с TDP 120 Вт, могут работать в подобных условиях без проблем.