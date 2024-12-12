Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS показала пассивное охлаждение Ryzen 9 9950X с кулером Noctua в корпусе ProArt
Но мы бы такое не рекомендовали к использованию.

Компания ASUS наглядно показала возможности пассивного охлаждения процессора Ryzen 9 9950X, используя кулер Noctua в новом корпусе ProArt. Тони Ю, генеральный менеджер ASUS в Китае, продемонстрировал, что процессор Ryzen 9950X мощностью 220 Вт может сохранять температуру 95°C при пассивном охлаждении.

Видео действительно указывает на тот факт, что флагманский процессор Ryzen 9 9950X способен поддерживать температуру 95°C при пассивном охлаждении, хотя в корпусе установлены вентиляторы. При этом для охлаждения CPU использован лишь радиатор Noctua NH-P1 без дополнительного обдува. Стоит заметить, что корпус во время теста оставался открытым.

Шестнадцатиядерный процессор Zen 5 с TDP 170 Вт при нагрузке достигал 225,8 Вт, сохраняя температуру 95,2°C. По словам Тони, такая конфигурация не рекомендована для Ryzen 9 9950X, но более энергоэффективные модели, например, 9800X3D с TDP 120 Вт, могут работать в подобных условиях без проблем.

#asus #корпуса
+
Написать комментарий (0)
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
ASUS анонсировала семь новых мониторов, включая игровой ROG Strix XG32UCG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
15
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
8
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
74
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
26
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
3
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
8
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
14:48
На правах МОЩНЫХ хохлят )
В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой, но без компромиссов
Gensek_Vova
14:44
Зимой на 40%, да это практически для любого элехтрамабиля. ) Но китайсы знают как принизить конкурента, хитрожопые узкоглазы! На радио (кв диапазоне, у них сильно развит), в связи с потеплением с РФ,...
Китайская сертификация показала, что запас хода Tesla Cybertruck зимой может падать на 40%
Застенчивая Катя
14:35
швайнехунд, ты каждый день только ртом и отвечаешь. Освободил Крым, уничтожил Крымский мост, победил РФ на поле боя и всё это ты сделал не вставая с дивана и не приходя в сознание.
Минобороны РФ обещает ответить на ракетный удар по Таганрогу
Gensek_Vova
14:33
Рассмотреть дерьмо, в корыте )
Стали известны масштабы нанесённого ВСУ ущерба Курской области
Алексей Кузнецов
14:31
Еще бы в наземной технике прогресс пошёл. Дальнобойные Коалиции ну очень нужны, а новая парадная форма нет.
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
Gensek_Vova
14:31
Образцовое разграбление хохлосвиньями!
Стали известны масштабы нанесённого ВСУ ущерба Курской области
Vorvort
14:28
2014 год, страшный сон гендира Интел: в ПК процессор AMD и видеокарта Интел. 2024 год... 😁
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Roditch
14:24
Если этот способ связан с фирмами однодневками, то ничего не получится. Таких фирм можно завести по одной на каждый платёж.
Венгрия нашла способ совершать платежи за российский газ в обход санкций США
Застенчивая Катя
14:24
да ты ж мой маленький лупоглазенький непризнанный гений, увидел ))) я надеюсь ты время по часам определять умеешь?
Casio анонсирует часы Pro Trek с огнестойким ремешком и чёрной отделкой
Gensek_Vova
14:23
Встетишь Джавдета, не трогай его, он мой!
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем