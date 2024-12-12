А жарким летом только на 15%.

В начале этого месяца китайское представительство Tesla опровергло слухи о наличии у компании намерений представить электрические пикапы Cybertruck на рынке КНР, но теперь CnEVPost со ссылкой на прочие китайские СМИ сообщает, что этот необычный электромобиль прошёл сертификацию в Китае по уровню своего энергопотребления. Полноприводная версия Cybertruck с тремя электродвигателями сертифицирована по категории транспортных средств M1 с расчётным запасом хода 618 км.

Источник изображения: Tesla

Машина весит 3104 кг, оснащается одним электродвигателем мощностью 206 кВт и двумя по 222 кВт. Как показали сертификационные испытания, пикап в оптимальных условиях передвижения тратит по 22,6 кВт‧ч электроэнергии на 100 км пути, и это эквивалентно расходу 2,62 литров горючего на 100 км. В реалиях китайского рынка это значит, что на дистанцию в 100 км необходимо потратить чуть более $2. В жарком климате при использовании системы кондиционирования запас хода может сократиться на 15%, а в условиях отрицательных температур при использовании отопительной системы падает на все 40%.

Кстати, выход пикапа Tesla Cybertruck на китайский рынок маловероятен и по причине низкой популярности машин с таким типом кузова. В КНР они относятся к грузовикам с точки зрения организации дорожного движения и налогов, поэтому владеть ими исключительно ради собственного передвижения хлопотно и дорого.