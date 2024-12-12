Крупнейший автомобильный рынок планеты манит даже в условиях санкций.

Планомерное усиление санкций США против Китая не означает, что локальный бизнес NVIDIA не получает развития. Как сообщает Bloomberg, численность персонала компании в Китае по итогам текущего года может увеличиться на треть до почти 4000 человек, из них около 200 будут работать в новом исследовательском центре в Пекине, который сконцентрируется на разработке технологий автопилота.

Источник изображения: NVIDIA

Свои системы активной помощи водителю строят на компонентной базе NVIDIA многие крупные китайские автопроизводители, включая BYD, Geely, NIO, XPeng и Li Auto (Lixiang). Данная сфера деятельности пока не так сильно регулируется правилами экспортного контроля США, что позволяет NVIDIA комфортно чувствовать себя на крупнейшем автомобильном рынке планеты. В третьем квартале выручка компании в КНР достигла $5,4 млрд, но это с учётом всех направлений деятельности.

Драматизма ситуации с санкциями США добавляет недавнее решение китайских властей пересмотреть итоги сделки NVIDIA по поглощению израильской компании Mellanox. Американской компании в данном случае грозит либо миллиардный штраф, либо какие-то меры принуждения к определённым действиям.