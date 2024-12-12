Силами команды израильских специалистов.

Тема возможного сотрудничества Broadcom и OpenAI в сфере создания серверного процессора для систем искусственного интеллекта уже обсуждалась в середине лета, и с подачи издания The Information она ожила опять, но уже с упоминанием Apple. Как ожидается, создаваемый компаниями Apple и Broadcom серверный процессор с условным обозначением Baltra будет готов к массовому производству в 2026 году.

Источник изображения: Broadcom

Эту новость вчера перепечатало агентство Bloomberg, не став слишком сильно углубляться в подробности материала первоисточника, который доступен только подписчикам. Задача Broadcom в этом дуэте, как сообщается, заключается в адаптации функций сетевой передачи информации будущего процессора Apple к специфике работы в системе искусственного интеллекта. Разработкой чипа занимается команда специалистов в Израиле, но ранее 2026 года его выпускать не начнут.

Данная инициатива, как отмечает Bloomberg, не отменяет намерений Apple использовать в своих серверных системах модифицированные версии своих процессоров семейства M2 и M4. Работа над специализированным серверным процессором ведётся Apple и Broadcom на протяжении двух последних лет, как было отмечено в материале The Information.