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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel столкнулась со снижением кредитного рейтинга до уровня BBB
Но ничего катастрофичного в этом нет.

Финансовые потери и внезапная отставка генерального директора не могли не сказаться на деловой репутации компании Intel, и на этой неделе агентство Reuters сообщило о понижении кредитного рейтинга S&P Global этой компании с BBB+ до BBB. По сути, он при этом всё равно остаётся в инвестиционной категории, но оказывается на ступень ниже. Текущее значение подразумевает, что эмитент обладает адекватной способностью исполнять финансовые обязательства, но при этом в большей степени подвержен влиянию неблагоприятной экономической конъюнктуры.

Источник изображения: Intel

Уход генерального директора, по мнению представителей S&P Global, добавляет неопределённости в сфере реализации намеченной Intel производственной стратегии. При новом главе компании эта стратегия неизбежно подвергнется корректировке, и это добавляет неопределённости в ожидания инвесторов. Прогноз по дальнейшей динамике финансовых показателей Intel, однако, эксперты S&P Global характеризуют как стабильный. По их мнению, в следующем году компания стабилизирует свои финансовые потоки, а после этого её ожидает период роста.

#intel #аналитика #финансы #кредитный рейтинг
Источник: reuters.com
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