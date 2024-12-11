За исключением работы в такси.

Особенности эксплуатации личных транспортных средств в городских условиях не зависят от типа силовой установки, но именно в отношении электромобилей их влияние на ресурс ключевых компонентов машины наименее изучены. Как поясняют авторы исследования, проведённого командой учёных Стэнфордского университета в США, прежние представления о долговечности тяговых аккумуляторов необходимо пересматривать.

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Производители тяговых аккумуляторов традиционно испытывали свою продукцию на эксплуатационный ресурс, опираясь на некий усреднённый цикл зарядки и разрядки, который далёк от реальных условий эксплуатации электромобилях в городе. Короткие поездки, рваный ритм движения в пробках и длительные простои в действительности способны увеличить срок службы тяговых батарей, как заявили авторы исследования, которые на протяжении двух лет имитировали подобные условия эксплуатации на 92 образцах серийно выпускаемых литийионных аккумуляторов.

Резкие ускорения, которые ранее считались ранее чуть ли не худшим врагом тяговых батарей, в действительности тоже способствуют увеличению срока службы литийионных аккумуляторов в составе электромобилей. По сути, расчётная долговечность тяговых батарей в городских условиях оказывается до 40% дольше, чем предполагалось ранее. Количество циклов перезарядки является главным фактором сокращения ресурса батарей только на коммерческом транспорте, а в частных руках тяговые батареи быстрее стареют просто от времени, теряя свои физические и химические свойства.