Идеи оверклокинга на страницах нашего сайта продолжают продвигать энтузиасты, которые этому виду активности посвящают едва ли не всё свободное время. Известный под псевдонимом Traktor наш соотечественник на страницах HWBot наконец-то удостоился своего 2000-го по счёту золотого кубка, заняв почти все первые места в категории GeForce RTX 3060 Ti в версии с памятью типа GDDR6X. Видеокарта в таком исполнении марки MSI в ходе экспериментов традиционно сохранила штатную систему воздушного охлаждения, а вот центральный процессор Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake-S Алексей традиционно охлаждал так называемым «чиллером», подняв частоту его P-ядер до 6200 МГц. По традиции, вся тестовая система отправилась на балкон для дополнительного охлаждения.
Частоты видеокарт в одном из экспериментов были повышены до 2190 МГц по чипу (+55%) и до 1313 МГц (+10%) по памяти. В основе стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X на базе набора системной логики Intel Z690. Наступающий 2025 год для Traktor станет своего рода юбилейным — десять лет назад Алексей приступил к активной публикации своих результатов на сайте HWBot, и с тех пор почти не сбавляет темпа, доказывая актуальность идей разгона в среде русскоязычных энтузиастов.