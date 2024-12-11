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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер Traktor в канун творческого юбилея получил 2000-й золотой кубок HWBot
Хороший подарок самому себе на десятилетие деятельности на площадке HWBot.

Идеи оверклокинга на страницах нашего сайта продолжают продвигать энтузиасты, которые этому виду активности посвящают едва ли не всё свободное время. Известный под псевдонимом Traktor наш соотечественник на страницах HWBot наконец-то удостоился своего 2000-го по счёту золотого кубка, заняв почти все первые места в категории GeForce RTX 3060 Ti в версии с памятью типа GDDR6X. Видеокарта в таком исполнении марки MSI в ходе экспериментов традиционно сохранила штатную систему воздушного охлаждения, а вот центральный процессор Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake-S Алексей традиционно охлаждал так называемым «чиллером», подняв частоту его P-ядер до 6200 МГц. По традиции, вся тестовая система отправилась на балкон для дополнительного охлаждения.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Частоты видеокарт в одном из экспериментов были повышены до 2190 МГц по чипу (+55%) и до 1313 МГц (+10%) по памяти. В основе стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X на базе набора системной логики Intel Z690. Наступающий 2025 год для Traktor станет своего рода юбилейным — десять лет назад Алексей приступил к активной публикации своих результатов на сайте HWBot, и с тех пор почти не сбавляет темпа, доказывая актуальность идей разгона в среде русскоязычных энтузиастов.

#экстремальный разгон #hwbot #traktor
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DDR5-12666 соответствует новому рекорду в разгоне памяти
Российский оверклокер Traktor надеется получить 2000 золотых кубков HWBot
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Dmitry Mitry
12:59
Дезерт Игл выпускался под кучу разных калибров, не только 50-ый. Основная его особенность - затвор сделан по типу винтовочного, именно поэтому он такой большой и может стрелять мощными патронами, кото...
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Dmitry Mitry
12:58
А зачем он? Дешевое дерьмо. И даже за эти деньги можно купить получше, ругер например.
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Enforsen Bsv
12:56
Не баллистической ракеты , а обычной болванки летящей по баллистической траектории ))) Проще говоря - попали в камень брошенной рукой. Такой камень летит строго по заданной траектории и легко обычным ...
США провели провели первый успешный перехват баллистической ракеты
Александр Семенов
12:54
А вам норм, что ваши дети будут сидеть в соцсетях, где им наркоту в комментах рекламируют? Я бы не хотел, но РКН меня не спрашивал. Вместо этого заблокируем мультики и запретим Дискорд.
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Алексей Сизиков
12:50
В условиях Африки и Краснодарья наверное, в Сибири ему уже через год каюк придёт, учитывая что сейчас нет гаражной культуры у населения и шушлайки стоят всю ночь во дворах
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NuclearMissionJam
12:49
Родитель, ты вообще в курсе, что сейчас у детей среди мультиков популярно?
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FelsheR-zzzzz
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Да еще и не умного рекламодрочера.
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а в каких регионах бурлит?
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