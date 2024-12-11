Хороший подарок самому себе на десятилетие деятельности на площадке HWBot.

Идеи оверклокинга на страницах нашего сайта продолжают продвигать энтузиасты, которые этому виду активности посвящают едва ли не всё свободное время. Известный под псевдонимом Traktor наш соотечественник на страницах HWBot наконец-то удостоился своего 2000-го по счёту золотого кубка, заняв почти все первые места в категории GeForce RTX 3060 Ti в версии с памятью типа GDDR6X. Видеокарта в таком исполнении марки MSI в ходе экспериментов традиционно сохранила штатную систему воздушного охлаждения, а вот центральный процессор Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake-S Алексей традиционно охлаждал так называемым «чиллером», подняв частоту его P-ядер до 6200 МГц. По традиции, вся тестовая система отправилась на балкон для дополнительного охлаждения.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Частоты видеокарт в одном из экспериментов были повышены до 2190 МГц по чипу (+55%) и до 1313 МГц (+10%) по памяти. В основе стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X на базе набора системной логики Intel Z690. Наступающий 2025 год для Traktor станет своего рода юбилейным — десять лет назад Алексей приступил к активной публикации своих результатов на сайте HWBot, и с тех пор почти не сбавляет темпа, доказывая актуальность идей разгона в среде русскоязычных энтузиастов.